УК начали приписывать россиянам несуществующие долги за ЖКУ

Коммунальные долги россиян выросли на 20% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За первый квартал текущего года коммунальные долги россиян выросли на 20%. 3,2 миллиона граждан не оплатили за услуги. Росту долга поспособствовал коронакризис, а также недобросовестные коммунальщики.

«Число должников по ЖКУ выросло на 20%. За первый квартал 2021 года за коммунальные услуги не заплатили 3,2 млн граждан», — передают «Известия» информацию Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Эксперты отмечают, что периодом пандемии воспользовались недобросовестные УК. Они вместе с реальными долгами стали заваливать жильцов платежками с долгами вымышленными. «Людям стали предъявлять долги за 2006-й, 2007-й, 2008-й годы. Под удар попали даже те, кто исправно платит по счетам и хранит платежки по 10 лет», — рассказала исполнительный директор «ЖКХ-контроль» Светлана Разворотнева.

При этом речь идет не только долгах, которые внесены в платежки, но и о тех, по которым уже приняты судебные решения. По действующему законодательству долги до 500 тысяч рублей рассматриваются судом в порядке приказного производства без вызова ответчика. Поэтому многие граждане даже не знали, что на них подали в суд. «В ваше отсутствие суд имеет право выписать судебный приказ. Он сразу обретает силу исполнительного производства и попадает к приставам, а те списывают с вашей карты деньги», — пояснил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Эксперт посоветовал россиянам заходить на сайт мирового суда по месту прописки и следить там за личной историей.