31 мая 2021

Россиян ждет короткая рабочая неделя в июне

© Служба новостей «URA.RU»
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Единственные длинные выходные этим летом будут с 12 по 14 июня Фото:

Неделя с 14 по 20 июня станет единственной короткой рабочей неделей этим летом, следует из утвержденного на год производственного календаря. Это связано с празднованием 12 июня Дня России, который выпадает на выходной день.

В 2021 году праздник выпадает на субботу из-за чего выходной переносится на понедельник, 14 июня. При этом те, кто работает шестидневную рабочую неделю, по производственному календарю отдыхают только 12 и 13 июня.

Последние длинные нерабочие дни были у россиян в мае — с 1 по 10 число. Тогда президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих дня с 4 по 7 мая 2021 года, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, сохранять длинные майские выходные на следующие годы не планируется, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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