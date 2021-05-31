Россиян ждет короткая рабочая неделя в июне

Неделя с 14 по 20 июня станет единственной короткой рабочей неделей этим летом, следует из утвержденного на год производственного календаря. Это связано с празднованием 12 июня Дня России, который выпадает на выходной день.
В 2021 году праздник выпадает на субботу из-за чего выходной переносится на понедельник, 14 июня. При этом те, кто работает шестидневную рабочую неделю, по производственному календарю отдыхают только 12 и 13 июня.
Последние длинные нерабочие дни были у россиян в мае — с 1 по 10 число. Тогда президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих дня с 4 по 7 мая 2021 года, чтобы уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, сохранять длинные майские выходные на следующие годы не планируется, передает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в