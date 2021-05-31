Сбербанк потребовал у екатеринбурженки чужие миллионы

Кто снял два миллиона рублей, пока остается загадкой Фото: Илья Московец © URA.RU

Сбербанк России по ошибке объединил лицевые счета разных клиентов с одинаковыми именем и фамилией. В итоге с жительницы Екатеринбурга Елена Петрова (имя и фамилия героини по ее просьбе изменены, — прим. ред.) пытались получить два миллиона рублей, к которым она не имеет отношения. Об этом URA.RU рассказала адвокат женщины Наталья Прикуль.

«С огромным трудом нам удалось установить всю предысторию этого дела, — сообщила Прикуль. — Выяснилось, что Сбербанк по ошибке объединил два лицевых счета разных людей с одинаковыми именем и фамилией. Другая Елена Петрова из Москвы положила на свой счет два миллиона рублей, которые попали к моей клиентке. Одновременно с этим неизвестные третьи лица с незарегистрированных телефонных номеров получили к банковской системе доступ и стали активно снимать деньги. Моя клиентка не подключена к мобильному банку, не пользуется смс-оповещениями, поэтому даже не представляла, что происходит».

О том, что на ее счету лежали, а потом пропали два миллиона рублей, Петрова узнала случайно. Это обнаружилось, когда судебные приставы наложили на ее имущество арест, заблокировали все счета и стали списывать средства. Женщине пояснили, что решением суда с нее удерживают деньги в пользу Сбербанка — два миллиона рублей.

Когда настоящая владелица миллионов обнаружила их пропажу, она обратилась с претензией в Сбербанк. После внутренней проверки обнаружилась путаница со счетами, и служба безопасности вышла уже на екатеринбурженку с требованием вернуть «долг». Одновременно финансовая организация обратилась в суд, который постановил взыскать с Петровой все деньги. Никакие доводы и объяснения со стороны шокированной клиентки не принимались. И лишь адвокату Наталье Прикуль удалось доказать все ошибки Сбербанка, в итоге Свердловский областной суд требования о долге к Петровой отменил.

Агентство отправило в Сбербанк запрос с просьбой о комментарии. Представители организации сообщили, что предоставят свой ответ позже.