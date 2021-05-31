31 мая 2021
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28 мая 2021

На праймериз ЕР назван самый популярный политик в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, филипенко василий
На праймериз « Единой России» за Василия Филипенко проголосовало больше всего югорчан Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент хоккейного клуба «Югра» и сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко получил самую большую поддержку жителей региона на праймериз «Единой России». Об этом свидетельствуют результаты на сайте предварительного голосования партии.

Филипенко по партийным спискам в Госдуму получил наибольшую поддержку от югорчан — 102805 голоса. На втором месте оказалась московский адвокат Ольга Ануфриева с 90367 голосами в свою пользу. Третье место в рейтинге у председателя комитета по энергетике Госдумы Павла Завального — за него проголосовало 47566 человек. Также в топ-5 вошли заместитель главного врача «Окружного клинического лечебно-реабилитационного центра» Сергей Игнатов с 17317 голосами и действующий депутат Госдумы Татьяна Гоголева, которую поддержали 13677 жителей ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО откладывается оглашение результатов праймериз ЕР. Они стали известны лишь 1 июня из-за большого количества проголосовавших югорчан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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