На праймериз ЕР назван самый популярный политик в ХМАО

Президент хоккейного клуба «Югра» и сын первого губернатора ХМАО Василий Филипенко получил самую большую поддержку жителей региона на праймериз «Единой России». Об этом свидетельствуют результаты на сайте предварительного голосования партии.
Филипенко по партийным спискам в Госдуму получил наибольшую поддержку от югорчан — 102805 голоса. На втором месте оказалась московский адвокат Ольга Ануфриева с 90367 голосами в свою пользу. Третье место в рейтинге у председателя комитета по энергетике Госдумы Павла Завального — за него проголосовало 47566 человек. Также в топ-5 вошли заместитель главного врача «Окружного клинического лечебно-реабилитационного центра» Сергей Игнатов с 17317 голосами и действующий депутат Госдумы Татьяна Гоголева, которую поддержали 13677 жителей ХМАО.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО откладывается оглашение результатов праймериз ЕР. Они стали известны лишь 1 июня из-за большого количества проголосовавших югорчан.
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