31 мая 2021
28 мая 2021

Аборигенам ЯНАО в шесть раз увеличили гранты на обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, зима, арктика, малица, женщина в национальном костюме, холод, кмнс
Получить деньги жители ЯНАО при поступлении в аспирантуру Фото:

Представители коренных малочисленных народов севера, поступающие в аспирантуру, будут получать губернаторские гранты в шесть раз больше, чем раньше. Теперь эта сумма составит 100 тысяч рублей. Об этом сообщил глава региона на своей страничке в социальной сети Instagram.

«В шесть раз — до 100 тысяч рублей увеличили размер гранта для представителей коренных народов, которые получают высшее образование и хотят продолжить учебу в аспирантуре», — говорится в сообщении. Первой деньги за решение продолжить обучение получила учительница с пятнадцатилетним стажем Клавдия Слепа.

Ранее URA.RU сообщало, что многодетным семьям из числа коренных малочисленных народов севера будут выдавать деньги на собственный чум. Этой льготой смогут воспользоваться родители, чей возраст не превышает 36 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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