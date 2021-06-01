Путин предложил наделить Генпрокуратуру новыми полномочиями

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Послание президента. Москва, путин владимир
Владимир Путин внес соответствующую статью в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» Фото:

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о новых полномочиях Генпрокуратуры РФ. Документ даст силовикам право защищать интересы России в иностранных органах и судах. Информация содержится в электронной базе законопроектов Госдумы.

«Генеральная прокуратура РФ в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)», — говорится в законопроекте на сайте СОЗД. Документ был внесен на рассмотрение 1 июня.

Ранее Путин одобрил передачу Генпрокуратуре функций представителя в Европейском суде по правам человека. Это объяснялось «юридической агрессией» Украины и WADA.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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