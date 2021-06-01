Путин предложил наделить Генпрокуратуру новыми полномочиями

Владимир Путин внес соответствующую статью в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о новых полномочиях Генпрокуратуры РФ. Документ даст силовикам право защищать интересы России в иностранных органах и судах. Информация содержится в электронной базе законопроектов Госдумы.

«Генеральная прокуратура РФ в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)», — говорится в законопроекте на сайте СОЗД. Документ был внесен на рассмотрение 1 июня.

Ранее Путин одобрил передачу Генпрокуратуре функций представителя в Европейском суде по правам человека. Это объяснялось «юридической агрессией» Украины и WADA.