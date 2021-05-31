Ролики с избиением, снятые на детские телефоны, попали к матери девочки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) две четырнадцатилетние школьницы избили тринадцатилетнюю девочку, которая училась в параллельном классе. Процесс избиения был снят на видео, которое попало в соцсети. В обстоятельства инцидента разбирается полиция, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Возбуждено административное дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои)», — сказали в пресс-службе полицейского главка региона. Источник в правоохранительных органах сообщил URA.RU, что школьницы, избившие девочку, будут помещены в центр временного содержания для административных правонарушителей. «Именно этот вопрос сейчас рассматривается, — пояснил инсайдер агентства в правоохранительных органах. — Что касается уголовного дела, то вопрос по нему будет решен тогда, когда проведут судебно-медицинскую экспертизу, которая оценит степень травм, полученных девочкой в результате избиения».

Проверку также проводит прокуратура региона. «В прокуратуру с заявлением обратилась мать пострадавшей девочки», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. — По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Как пояснил URA.RU источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 18 мая. Девочку вызвали на пустырь и стали избивать. Все это происходило на глазах у других детей, которые снимали процесс на видео. Ролики отправляли другим школьникам и в соцсетях. Сама девочка сообщила матери, что получила травмы случайно, но к женщине попало видео, после чего она обратилась в полицию, а затем в прокуратуру.