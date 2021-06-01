Михаил Мень покидает кресло аудитора Счетной палаты РФ

Михаил Мень занимал пост аудитора Счетной палаты с 2018 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень покидает свой пост. Представление о снятии Меня с должности внес в Совфед полномочный представитель президента РФ в верхней палате парламента Артур Муравьев.

«Вношу в Совет Федерации представление о досрочном освобождении Меня Михаила Александровича от должности аудитора Счетной палаты РФ в связи с его заявлением об отставке», — сказал Муравьев на заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, трансляция которого велась на сайте Совфеда.

На место аудитора предложено назначить Наталью Трунову. Сейчас она занимает пост вице-президента Центра стратегических разработок.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу Счетной палаты. Там заявили, что пока не могут прокомментировать сообщения об уходе Меня.

Михаил Мень занимал пост аудитора Счетной палаты с 2018 года. До этого он в течение пяти лет возглавлял Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а с 2005 по 2013 год был губернатором Ивановской области. В ноябре 2020 года он был задержан по подозрению в хищениях 700 млн рублей из казны области в 2011 году, сообщает «Национальная служба новостей». В апреле 2021 года его отпустили под подписку о невыезде.