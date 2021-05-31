В Кургане эвакуируют суды и автовокзал

В Кургане произошла новая волна сообщений о минировании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сообщения о минировании городского суда Кургана, областного суда, а также автовокзала поступило от злоумышленников. Накануне похожие сообщения о взрывных устройствах поступали по поводу детских садов, но они были ложными. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры в силовых структурах.

«Автовокзал уже закончил эвакуацию. В городском суде также все сотрудники и посетители покинули здание», — сказал источник URA.RU. По данным собеседника, сообщение о минировании поступило и в областной суд региона.

По телефону справочной автовокзала журналисту URA.RU не ответили. В пресс-службе городского суда подтвердили эвакуацию после сообщения о взрывном устройстве. В пресс-службе УФСБ России по Курганской области сведения не комментируют.

Днем ранее, 31 мая, сообщения о минировании поступили почти во все детсады Кургана. Детей в срочном порядке эвакуировали и отдавали родителям. Проверка установила, что сообщения были ложными.

Обновлено в 13:41 (уральское время): Правительство Курганской области в официальном telegram-канале сообщает, что в здании автовокзала Кургана работают правоохранительные органы. Они проверяют здание на безопасность. Из здания всех эвакуировали на посадочную площадку. Автобусы отправляются и прибывают в штатном режиме.

Обновлено в 13:53 (уральское время): В несколько судов в Кургане также поступили сообщения о минировании. Все сотрудники и посетители эвакуированы, обстановка спокойная. Идёт проверка правоохранительных органов по регламенту, добавляет правительство региона на официальном канале.

Из Курганского городского суда эвакуировали людей Фото читателя URA.RU