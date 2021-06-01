В России с 15 июня начнутся массовые проверки такси с участием судебных приставов. Совместные рейды ГИБДД с ФССП продлятся более месяца. Об этом URA.RU сообщили в «Партии роста», ссылаясь на источники.
«Будут проверяться наличие комплекта документов (включая патенты, путевые листы), отсутствие судебных решений по штрафам, уплате налогов, алиментов, кредитов, соблюдение „требований по наличию признаков перевозчика такси“. [Будет проверяться] отсутствие алкогольного или наркотического опьянения», — сообщили в партии.
Рейд связан с началом туристического сезона и криминальными происшествиями с участием такси. Также появилось большое количество новых таксистов, у которых зафиксированы нарушения законодательства в части оформления документов.
Ранее в России приняли федеральный закон, по которому такси, учебные машины, грузовики, рассчитанные на три с половиной тонны груза и автобусы в возрасте до пяти лет должны ежегодно проходить техосмотр. Автомобили старше пяти лет должны посещать ТО каждые полгода. Предполагается, что эти меры помогут снизить аварийность на дорогах, сообщает агентство Nation News.
Обновлено в 13:08 (мск): URA.RU направило запрос в пресс-центр МВД России. Редакция опубликует ответ после его получения.
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