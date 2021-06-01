Госдума приняла закон о бесплатном подведении газа к участкам

В поселках газопроводом трубу до участка проведут бесплатно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон, в соответствие с которым газ до границы участка домовладения будут проводить бесплатно. Догазификация домов в поселках, где есть газопроводы, продлится до 2023 года.

«Дом может находиться вдалеке от газовой трубы — в 100—200 метрах от газопровода, а иногда и более. Не всем под силу оплатить подведение газа. Законопроект решает эту проблему. Теперь от газовой трубы до границы домовладения газ будут обязаны подвести за счет средств государства. Непосредственно подключение к дому гражданин будет оплачивать сам», — цитирует председателя Госдумы Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы. По мнению политика, это позволит людям отказаться от печного отопления. Планируется, что газ будет подлючен уже летом.

Закон также вводит единого оператора газификации — им станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром» и его дочерние компании. Там, где ЕСГ нет, появится региональный оператор.

Ранее правительство утвердило дорожную карту газификации регионов. Она поможет ускорить процесс, а также позволит сделать услуги газораспределительных компаний более доступными для населения. Уже к 2030 году уровень газификации должен вырасти до 82,9%, сообщает телеканал 360.