31 мая 2021

В Тюмени вынесли приговор обвиняемому во взятках генералу

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Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, алтынов юрий
Генерал Юрий Алтынов смог избежать лишения свободы Фото:
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Уголовное дело против экс-главы Тюменского МВД Юрия Алтынова

Бывший глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов и экс-начальник филиала паспортно-визового центра тюменского УМВД Валерий Калалб получили штрафы по делу о взятках. Об этом URA.RU рассказал адвокат Эдуард Клейман.

«Оглашение приговора окончено. Суд назначил обоим обвиняемым наказание в виде штрафа. Точную сумму пока не могу назвать, нужно изучить материалы», — рассказал URA.RU адвокат генерала Юрия Алтынова Эдуард Клейман.

Первое заседание по делу Алтынова состоялось в ноябре прошлого года. Бывшего главу регионального УМВД подозревали во взяточничестве. По версии обвинения, он получал дорогостоящие подарки в обмен на содействие с использованием своего служебного положения.

Обвинение просило для Алтынова не только штраф в четыре миллиона рублей, но и девять лет лишения свободы. Валерий Калалб мог получить такой же штраф и шесть лет заключения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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