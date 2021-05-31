В Тюмени вынесли приговор обвиняемому во взятках генералу

Генерал Юрий Алтынов смог избежать лишения свободы Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело против экс-главы Тюменского МВД Юрия Алтынова

Бывший глава УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов и экс-начальник филиала паспортно-визового центра тюменского УМВД Валерий Калалб получили штрафы по делу о взятках. Об этом URA.RU рассказал адвокат Эдуард Клейман.

«Оглашение приговора окончено. Суд назначил обоим обвиняемым наказание в виде штрафа. Точную сумму пока не могу назвать, нужно изучить материалы», — рассказал URA.RU адвокат генерала Юрия Алтынова Эдуард Клейман.

Первое заседание по делу Алтынова состоялось в ноябре прошлого года. Бывшего главу регионального УМВД подозревали во взяточничестве. По версии обвинения, он получал дорогостоящие подарки в обмен на содействие с использованием своего служебного положения.

Обвинение просило для Алтынова не только штраф в четыре миллиона рублей, но и девять лет лишения свободы. Валерий Калалб мог получить такой же штраф и шесть лет заключения.