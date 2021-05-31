31 мая 2021

Тюменский суд оштрафовал экс-главу УМВД на 3,6 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , рубли, деньги, пять тысяч
Суд снизил размер штрафов, которые для Алтынова и Калалба просило обвинение Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело против экс-главы Тюменского МВД Юрия Алтынова

Штраф для бывшего главы УМВД Тюменской области Юрия Алтынова составил 3,6 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда. Экс-силовика также лишили звания.

«Алтынову суд назначил штраф в 3 млн 600 тысяч рублей и на пять лет лишил его права занимать должности на государственной службе. Также он лишен звания генерал-майора полиции», — рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского областного суда.

Второй фигурант дела о взятках — бывший начальник паспортно-визового центра регионального УМВД Валерий Калалб — оштрафован на 1,6 млн рублей. Обвинение же просило для них реального лишения свободы и штрафы в четыре миллиона рублей каждому.

Ранее URA.RU писало, что Юрий Алтынов обвинялся в получении взяток дорогими подарками. Валерия Калалба привлекли к ответственности как посредника.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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