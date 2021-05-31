Пермский «Амкар» нашел первого спонсора

«Амкар» получил первую финансовую помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания Winter Technology Group, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и футбольный клуб «Амкар» подписали трехстороннее соглашение. Таким образом «Амкар» получил первого официального спонсора, сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Документ закрепляет намерение краевых властей и первого официального спонсора оказывать команде поддержку и помощь в развитии», — сообщено на сайте. В планах властей региона привлечь ряд спонсоров и вывести клуб в Национальную футбольную лигу. По данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, речь идет о 10 миллионах рублей на этот год.



URA.RU писало о ликвидации футбольного клуба три года назад. В июне 2018 года Российский футбольный союз отказался выдать «Амкару» лицензию на сезон 2018—2019 году. Позже клуб был окончательно ликвидирован, а его президент подал заявление о банкротстве клуба. 2 апреля 2021 года футбольный клуб «Амкар» был зарегистрирован в качестве автономной некоммерческой организации. 20 мая стало известно, что клуб прошел лицензирование и был принят в состав ПФЛ для участия в Первенстве сезона 2021/22.