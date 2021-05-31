Жителя ХМАО задержали за хранение 700 граммов каннабиса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) сотрудники полиции нашли в доме у местного жителя 700 граммов марихуаны. Холодильник мужчины был заполнен стеклянными банками, в которых он хранил запрещенные вещества. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В доме у 45-летнего местного жителя в холодильнике в стеклянных банках хранится наркотическое вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли. Проведенная экспертиза показала, что изъятым является каннабис общей массой свыше 674 граммов», — сказано в сообщении на сайте УМВД.

Мужчина объяснил, что запрещенные растения привез из Башкирии, и уже дома высушил и разложил в банки. Хранил он их для собственного употребления. За незаконное приобретение и хранение марихуаны в крупном размере мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на фоне пандемии выросло число наркоманов. С начала 2020 года, а особенно с наступлением пандемии коронавируса, эксперты-наркологи отмечают рост числа наркозависимых в Югре. Увеличилось и количество наркотиков, которые пытаются продать в ХМАО.

Холодильник задержанного, банки заполнены каннабисом Пресс-служба УМВД России по г. Нижневартовску

Холодильник задержанного, банки заполнены каннабисом Пресс-служба УМВД России по г. Нижневартовску