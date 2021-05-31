Свердловские власти попросили Москву о льготной ипотеке

В качестве аргумента свердловский кабмин привел статистику по росту ввода объемов жилья Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Министерство строительства Свердловской области попросило продлить действие льготной ипотеки после 1 июля. Как пояснили URA.RU в региональном минстрое, субсидирование ставок по ипотеке помогло нарастить объем жилья, находящегося в строительстве.

«Этот показатель [в 2020 году] составил 3,3 млн. кв. метров, что на 3,2% больше, чем в 2019 году. Программа льготной ипотеки имеет значительный экономический потенциал для строительного комплекса и населения Свердловской области», — говорится в обосновании. Просьба о продлении программы направлена в федеральный Минстрой и рабочую группу Госсовета РФ «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

«Региональное ведомство считает целесообразным продлить после 01.07.2021 года льготную ипотеку под 6,5% на открытие счета эскроу для осуществления расчетов по договорам участия в долевом строительстве», — добавили в областном правительстве.

Программа льготной ипотеки начала реализовываться в апреле 2020-го по указу президента РФ Владимира Путина. В феврале на совещании в Екатеринбурге вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал продление льготного кредитования, а в марте глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала 24 региона, в которых это коснется (Свердловской области в их числе не было). Позже в команде Хуснуллина опровергли, что такой список есть. В середине мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин еще раз анонсировал увеличение сроков программы.