Главные телеканалы Екатеринбурга срочно ищут новых ведущих

Конкурсанты попробуют себя в роли ведущих «Утреннего экспресса» и «Новостей» на «Четвертом канале» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заявки на конкурс телеведущих от «Четвертого канала» и ОТВ подали 170 жителей Екатеринбурга и других городов Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили организаторы «Мега-кастинг-шоу», финал которого пройдет 4 июня.

«Стать телеведущими хотят 170 жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Нам очень приятно, что столько талантливых, амбициозных и уверенных в себе людей. Но чтобы понять, подходят ли кандидаты для телеработы, надо встретиться с ним и лично», — рассказал организатор. Конкурсанты попробуют себя в роли ведущих популярных телепрограмм. Среди них «Утренний экспресс» и «Новости» на «Четвертом канале», а также «Погода» и новое туристическое направление на «Областном телевидении». Редакция шоу оценила видеовизитки, присланные жителями Екатеринбурга и Свердловской области, которые решили поучаствовать в конкурсе.

Кандидатов будут отбирать опытные журналисты, в числе которых Евгений Енин и Максим Путинцев, которые соответственно ведут программы «Акценты» (ОТВ) и «Стенд» («Четвертый канал»). Посмотреть мероприятие смогут все желающие, участники финала будут названы только во время шоу. Но окончательное решение примет жюри. В него входят шеф-редакторы основных телевизионных шоу города и зрители. Финал состоится 4 июня, в 17:00, в ТЦ «Мега».

На ОТВ ищут корреспондентов и ведущих новых телепрограмм Фото: пресс-служба ОТВ