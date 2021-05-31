У начальника пермских тюрем появился пятый заместитель

Первым замначальника ГУ ФСИН России по Пермскому краю назначен Самир Бабаев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В руководстве Управления ФСИН по Пермскому краю произошли кадровые изменения. Первым заместителем начальника ведомства назначен Самир Бабаев. Об этом сообщается на сайте УФСИН края.

«Приказом ФСИН России №402-лс первым заместителем начальника ГУФСИН России по Пермскому краю назначен подполковник внутренней службы Бабаев Самир Бахадурович», — указано на сайте. Бабаев является уроженцем Чердынского района. В уголовно-исполнительной системе он работает с 2003 года. До назначения силовик проходил службу на руководящих должностях в учреждениях ведомства в Пермском крае.

Бабаев стал пятым заместителем начальника пермских тюрем Юрия Лымаря. URA.RU рассказывало, что бывший первый замначальника УФСИН Прикамья Андрей Волотовский покинул должность по собственному желанию в конце декабря 2020 года.