Начальник пермских тюрем нашел себе нового заместителя

Владимир Злобин назначен замначальника пермского УФСИН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В главном управлении ФСИН по Пермскому краю произошли кадровые изменения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления. В ведомстве пояснили, что заместителем начальника ФСИН края назначен полковник внутренней службы Владимир Злобин.

«Злобин назначен заместителем начальника [управления ФСИН Прикамья]», — сказали в пресс-службе. К своим обязанностям он приступил с 30 декабря. До этого Злобин возглавлял управление собственной безопасности в пермском УФСИН.

В то же время, как рассказал URARU источник в силовых структурах края, бывший первый замначальника пермского данного управления Андрей Волотовский покинул должность по собственному желанию. «Он уволился по собственному желанию еще до Нового года», — отметил источник.

Волотовский был назначен на пост замначальника пермских тюрем в сентябре 2019 года. Источник агентства пояснил, что он вернулся в Челябинскую область, откуда был переведен в Пермский край.