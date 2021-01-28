28 января 2021

Начальник пермских тюрем нашел себе нового заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание с участием Павла Крашенинникова по обсуждению Конституции РФ. Екатеринбург, тюремщик, фсин россии
Владимир Злобин назначен замначальника пермского УФСИН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

В главном управлении ФСИН по Пермскому краю произошли кадровые изменения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления. В ведомстве пояснили, что заместителем начальника ФСИН края назначен полковник внутренней службы Владимир Злобин.

«Злобин назначен заместителем начальника [управления ФСИН Прикамья]», — сказали в пресс-службе. К своим обязанностям он приступил с 30 декабря. До этого Злобин возглавлял управление собственной безопасности в пермском УФСИН.

В то же время, как рассказал URARU источник в силовых структурах края, бывший первый замначальника пермского данного управления Андрей Волотовский покинул должность по собственному желанию. «Он уволился по собственному желанию еще до Нового года», — отметил источник.

Волотовский был назначен на пост замначальника пермских тюрем в сентябре 2019 года. Источник агентства пояснил, что он вернулся в Челябинскую область, откуда был переведен в Пермский край.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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