В России создадут структуру по защите детей в интернете

IT-компании предложили оградить детей от насилия в интернете Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Российские IT-компании выступили с инициативой создать альянс по защите детей в информационном пространстве. Об этом рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров во время заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

«Мне кажется, это важная и полезная инициатива. Такие примеры есть и в других странах, и сейчас мы ждем предложений от российских и зарубежных ИТ-компаний», — сообщил Комиссаров.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в огромных потоках информации и постоянной агрессии в интернете детям трудно различить границу между правдой и ложью. «Если дети не знают, чем заняться в свободное время, если весь их досуг сводится к зависанию в телефоне и компьютере, если у них нет хобби, то в их неокрепшие души и сердца проникают осколки холодного недоверия и злобы», — образно выразилась сенатор.

По данным совета, на 2021 год около полутора миллионов российских интернет-пользователей, среди которых есть подростки, вовлечены в деструктивные сообщества в социальных сетях. Создание подобного альянса позволит гарантировать получение детьми только разрешенной информации и оградить их от жестокости, насилия и другого деструктивного контента, отметили участники.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что в России развиваются центры, где дети могут получить цифровые навыки: созданы 125 стационарных и 85 подвижных технопарков «Кванториум». Еще 145 «Кванториумов» будет открыто в ближайшее время. Кроме того, в стране появилось 190 «IТ-кубов». Большая часть инициатив реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».