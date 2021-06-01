Политика Дмитрия Гудкова задержали

Политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков задержан по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах. По части 2 статьи 165 УК РФ Гудкову может грозить до пяти лет лишения свободы.
«Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства отметил, что Гудков свою вину не признал.
Правоохранительные органы пришли с обысками к Гудкову и его соратнику Виталию Венедиктову 1 июня. Экс-депутат Госдумы планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Политик говорил, что выдвинется от партии «Яблоко» кандидатом по Тушинскому округу, где пять лет назад проиграл выборы экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко, сообщает телеканал 360.
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