Политика Дмитрия Гудкова задержали

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Митинг против закона о реновации Москвы. Москва, гудков дмитрий
Гудкова задержали по подозрению в причинении имущественного ущерба Фото:

Политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков задержан по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах. По части 2 статьи 165 УК РФ Гудкову может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. Собеседник агентства отметил, что Гудков свою вину не признал.

Правоохранительные органы пришли с обысками к Гудкову и его соратнику Виталию Венедиктову 1 июня. Экс-депутат Госдумы планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Политик говорил, что выдвинется от партии «Яблоко» кандидатом по Тушинскому округу, где пять лет назад проиграл выборы экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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