На матч ЧМ между Россией и Беларусью пришел один болельщик

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Чемпионат мира по хоккею среди юниоров U18. Матч сборная России - сборная США. Челябинск, ротенберг аркадий
На матч ЧМ-2021 по хоккею продали два билета Фото:

Во вторник прошел матч заключительного тура группового этапа Чемпионата мира по хоккею (ЧМ) между Россией и Белоруссией. На него пришел только один болельщик, передают СМИ.

«На эту встречу было продано два билета, а на сам матч пришел лишь один зритель при допустимой вместимости арены в 1058 человек (из-за коронавируса)», — пишет Sport24. По информации издания, билет стоил 110 евро.

На трибуну пускали только жителей Латвии, у которых есть прививка от коронавируса. К моменту публикации завершился первый период, по его итогам сборная России обыгрывает сборную Белоруссии со счетом 5:0. Две шайбы забросил Никита Нестеров, по одной — Михаил Григоренко, Эмиль Галимов и Максим Шалунов.

Чемпионат мира по хоккею проводится в Риге. Большинство матчей группового этапа прошли при пустых трибунах из-за коронавирусных ограничений, однако с 1 июня власти Латвии разрешили частично заполнять трибуны болельщиками. Россия после шести матчей идет на первом месте в своей группе, обеспечив себе выход в плей-офф.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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