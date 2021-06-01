На матч ЧМ между Россией и Беларусью пришел один болельщик

Во вторник прошел матч заключительного тура группового этапа Чемпионата мира по хоккею (ЧМ) между Россией и Белоруссией. На него пришел только один болельщик, передают СМИ.
«На эту встречу было продано два билета, а на сам матч пришел лишь один зритель при допустимой вместимости арены в 1058 человек (из-за коронавируса)», — пишет
На трибуну пускали только жителей Латвии, у которых есть прививка от коронавируса. К моменту публикации завершился первый период, по его итогам сборная России обыгрывает сборную Белоруссии со счетом 5:0. Две шайбы забросил Никита Нестеров, по одной — Михаил Григоренко, Эмиль Галимов и Максим Шалунов.
Чемпионат мира по хоккею проводится в Риге. Большинство матчей группового этапа прошли при пустых трибунах из-за коронавирусных ограничений, однако с 1 июня власти Латвии разрешили частично заполнять трибуны болельщиками. Россия после шести матчей идет на первом месте в своей группе, обеспечив себе выход в плей-офф.
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