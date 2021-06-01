Суд Франции рассматривает дело о крушении самолета под Тюменью

Семьи погибших в катастрофе требуют компенсаций от Utair Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Во Франции суд начал рассмотрение иска родственников жертв катастрофы самолета ATR-72 компании Utair под Тюменью в 2012 году. Об этом заявили адвокаты Михаил Загайнов и Давид Кухалашвили, представляющие их интересы.

В Тулузе состоялось первое заседание по объединенному иску десяти семей россиян — близких жертв катастрофы. «На заседании истцы в лице своих представителей — французских адвокатов обменялись отзывами с ответчиками на поданные иски», — рассказал Загайнов «Коммерсанту» . Юрист Давид Кухалашвили отметил, что это обычная практика для Франции и следующее заседание пройдет 23 сентября. Адвокаты уверены, что итоговое решение может быть вынесено еще до Нового года.

Ранее сообщалось, что лайнер ATR-72 авиакомпании Utair потерпел катастрофу при вылете из аэропорта Рощино 2 апреля 2012 года. Погибли 29 пассажиров и все четверо членов экипажа. Следствие пришло к выводу, что к падению самолета привело обледенение, случившееся из-за того, что воздушное судно не было обработано специальными реагентами, напоминает «Национальная служба новостей».

Тем не менее позже было установлено, что самолет франко-итальянского производства мог иметь конструктивные недостатки, которые также могли повлиять на ход событий. Это позволило потерпевшей стороне обратиться в суд во Франции, так как суммы, выплаченные ранее, юристы истцов считают кране низкими.