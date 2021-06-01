Заключенные в РФ отказываются принудительно работать на стройках

Залеченные не хотят работать на стройках Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские заключенные не стремятся перейти из колоний на принудительные работы. Подобное смягчение наказания, по их словам, влечет за собой отказ в условно-досрочном освобождении (УДО).

В частности, один из осужденных рассказал « Коммерсанту» , что, если суд заменяет лишение свободы на принудительные работы, то право на условно-досрочное освобождение обнуляется и начинает исчисляться заново. Это приводит к тому, что решившие досидеть срок в колониях быстрее оказываются на свободе.

Кроме того, по словам собеседника издания, есть ряд других проблем. «Режим в ИЦ не легче, а психологического давления на осужденного там гораздо больше, чем на зоне. Например, в колонии положены три длительных свидания в год, а в ИЦ этот вопрос закон не регулирует. Любой поход в магазин, к врачу или на свидание может состояться только по заявлению, которое подписывает начальник ИЦ. А подписывает он не всем и не всегда, поэтому прав у тебя гораздо меньше, чем в колонии», — добавил он.

Ранее директор ФСИН РФ Александр Калашников на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека порекомендовал привлекать вместо трудовых мигрантов осужденных из российских тюрем, напоминает RT. Член Совета по правам человека РФ Николай Сванидзе заявил, что идея заменить трудовых мигрантов на осужденных в России приведет страну к практике «рабского труда», пишет телеканал 360. При этом, по мнению, главы партии КПРФ Геннадия Зюганова, использование труда заключенных на стройках является историческим опытом России и благоприятно скажется на самих осужденных.