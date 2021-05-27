Лидер КПРФ отметил, что работа на стройках положительно скажется на заключенных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Использование труда заключенных на стройках является историческим опытом России и благоприятно скажется на самих осужденных. С таким мнением выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Это исторический опыт. Главный лозунг коммунизма: „Кто не работает, тот не ест“», — цитирует Зюганова радиостанция «Говорит Москва». Он отметил, что человек, нарушивший закон, не должен быть безработным пока отбывает наказание. Владея новой профессией, они будут иметь дополнительные средства, чтобы лучше питаться, помогать своим родственникам и детям.

Ранее директор ФСИН РФ Александр Калашников на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека порекомендовал привлекать вместо трудовых мигрантов осужденных из российских тюрем, напоминает RT. Член Совета по правам человека РФ Николай Сванидзе заявил, что идея заменить трудовых мигрантов на осужденных в России приведет страну к практике «рабского труда», пишет телеканал 360.