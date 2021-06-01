Врач раскрыла, когда низкое давление смертельно опасно

Если тонометр (прибор для измерения давления) впервые показал низкое давление, это может свидетельствовать об инсульте и других опасных болезнях. Об этом предупреждает кардиолог Наталья Гаврилюк.
«При низком давлении [гипотензии] 90/60 в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, отдышкой и тахикардией нужно исключать острые состояния. Такие, как инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, нарушение [сердечного] ритма, инсульт», — приводит слова специалиста «Пятый канал».
В свою очередь, такое давление может быть нормой для некоторых категорий граждан — например, для молодых худых девушек. В этом случае волноваться не о чем, резюмировала специалист.
Ранее другой кардиолог Дмитрий Напалков пояснил, что повышенное давление при нормальном самочувствии, нарушения сердечного ритма и предобморочное состояние являются симптомами сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно следует обратить внимание на аритмию: при таком заболевании повышается риск тромбообразования в сердце. В итоге тромб может оторваться.
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