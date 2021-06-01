01 июня 2021
31 мая 2021

В полиции Тобольска назначен новый начальник

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Дмитрия Гольцмана утвердили в должности начальника МО МВД «Тобольский» Фото:

Начальником межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» назначен Дмитрий Гольцман. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского УВД. Ранее URA.RU писало о том, что Гольцман с марта был исполняющим обязанности руководителя тобольского отдела полиции.

«Заместитель начальника УМВД России по Тюменской области — начальник Следственного управления полковник юстиции Сергей Толстых зачитал приказ о назначении начальником межмуниципального отдела МВД России „Тобольский“ подполковника полиции Дмитрия Гольцмана. Полковник юстиции пожелал новому руководителю успехов в службе и поставил перед ним первоочередные задачи», — пояснили в пресс-службе тобольского УВД.

Дмитрий Гольцман с марта исполнял обязанности руководителя МО МВД «Тобольский». Его предшественник, Вадим Цветков, покинул должность в феврале. В честь своего увольнения он устроил пьяную вечеринку прямо в отделе полиции. За участие в ней несколько сотрудников были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...