В полиции Тобольска назначен новый начальник

Дмитрия Гольцмана утвердили в должности начальника МО МВД «Тобольский» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Начальником межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» назначен Дмитрий Гольцман. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского УВД. Ранее URA.RU писало о том, что Гольцман с марта был исполняющим обязанности руководителя тобольского отдела полиции.

«Заместитель начальника УМВД России по Тюменской области — начальник Следственного управления полковник юстиции Сергей Толстых зачитал приказ о назначении начальником межмуниципального отдела МВД России „Тобольский“ подполковника полиции Дмитрия Гольцмана. Полковник юстиции пожелал новому руководителю успехов в службе и поставил перед ним первоочередные задачи», — пояснили в пресс-службе тобольского УВД.

Дмитрий Гольцман с марта исполнял обязанности руководителя МО МВД «Тобольский». Его предшественник, Вадим Цветков, покинул должность в феврале. В честь своего увольнения он устроил пьяную вечеринку прямо в отделе полиции. За участие в ней несколько сотрудников были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.