Полицейские из Тобольска устроили вечеринку прямо в отделе МВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несколько сотрудников МО МВД «Тобольский» были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за участие 12 февраля в пьяной вечеринке в отделе полиции по случаю ухода экс-руководителя городского УВД Вадима Цветкова на пенсию. Об этом URA.RU сообщила жительница Тобольска Лариса Шакурова, предоставив подтверждающие документы (имеются в распоряжении редакции). Она узнала об инциденте от знакомых сотрудников УВД и сразу обратилась с жалобой к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

«По результатам служебной проверки ряд сотрудников МО МВД России „Тобольский“ привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — указано в официальном ответе ГУВД по Тюменской области, адресованном Ларисе Шакуровой. Документ подписан начальником управления по работе с личным составом Александром Мартиновским.

Жительницу Тобольска данный ответ не удовлетворил. По ее информации, в день вечеринки, 12 февраля, в городском отделе полиции произошло несколько ЧП, участники которых избежали наказания. «Там был факт домогательства пьяного полицейского к одной из дознавательниц и несколько драк. В том числе, в одной такой драке начальник ударил своего подчиненного огнетушителем», — пояснила заявительница в беседе с URA.RU.

Шакурова передала в распоряжение редакции постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в части домогательств, копию которого она получила как заявитель о правонарушении. Там указано, что 12 февраля один из полицейских подошел к дознавательнице и сказал: «Ты что, столько лет работаешь, и дать мне не можешь?» При этом какого-либо физического воздействия на девушку не оказывалось. Шакурова планирует обжаловать данное решение. В региональное УВД направлен запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что в начале года начальник МО МВД «Тобольский» Вадим Цветков объявил подчиненным, что покидает пост. О дальнейших планах на службу не сообщалось. Но позже выяснилось, что он ушел на пенсию.