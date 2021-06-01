В Челябинскую область вернутся заморозки

В ночь на пятницу в горах Челябинской области будет морозно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области температура вновь опустится ниже нуля. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

Заморозки, по расчету синоптиков челябинского ЦГМС, вернутся на Южный Урал в ночь с 3 на 4 июня. Столбик термометра в горных районах опустится до минус 2 градусов. В целом по области тоже будет довольно прохладно — от 3 до 8 градусов.

Начавшиеся 1 июня дожди затянутся еще на несколько суток — до пятницы, 4 июня, включительно. На фоне пасмурной погоды и сильного — до 14 метров в секунду — северо-восточного ветра воздух днем будет прогреваться до 15-18 градусов.

Согласно долгосрочному прогнозу сайта Gismeteo, потеплеет в Челябинской области лишь 5 июня — до 23 градусов. В выходные и первый день следующей рабочей недели будет даже жарко, до 27 градусов. С 10 июня начнется очередной цикл похолодания — до 18-20 градусов.

Скрин: официальный сайт челябинского гидрометцентра