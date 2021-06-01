01 июня 2021
31 мая 2021

В Челябинскую область вернутся заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, холод, низкая температура, заморозки, климат, зима, мороз, погода, метеоусловия
В ночь на пятницу в горах Челябинской области будет морозно Фото:

В Челябинской области температура вновь опустится ниже нуля. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

Заморозки, по расчету синоптиков челябинского ЦГМС, вернутся на Южный Урал в ночь с 3 на 4 июня. Столбик термометра в горных районах опустится до минус 2 градусов. В целом по области тоже будет довольно прохладно — от 3 до 8 градусов.

Начавшиеся 1 июня дожди затянутся еще на несколько суток — до пятницы, 4 июня, включительно. На фоне пасмурной погоды и сильного — до 14 метров в секунду — северо-восточного ветра воздух днем будет прогреваться до 15-18 градусов.

Согласно долгосрочному прогнозу сайта Gismeteo, потеплеет в Челябинской области лишь 5 июня — до 23 градусов. В выходные и первый день следующей рабочей недели будет даже жарко, до 27 градусов. С 10 июня начнется очередной цикл похолодания — до 18-20 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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