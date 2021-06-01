01 июня 2021
31 мая 2021

Челябинский олигарх расплатился за загрязнение реки

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, зюзин игорь
Предприятие Игоря Зюзина выплатило штраф по суду Фото:

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК), основным совладельцем которого является председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин, выплатил более 47 млн рублей за загрязнение реки Миасс. Как говорится в сообщении пресс-службы Росприроднадзора, ЧМК исполнил решение суда.

«С иском обратились Челябинская природоохранная прокуратура и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, — сообщает пресс-служба. — Ответчик в полном объеме выплатил ущерб, причиненный водному объекту, реке Миасс, в размере 47 млн 204 тысяч 211 рублей».

Штраф на эту сумму ЧМК выписали за события пятилетней давности. Проверка, проведенная в 2016 году, показала, что сброс недостаточно очищенных вод производился через Баландинский выпуск с превышением установленных нормативов. ЧМК выдали предписание, которое до 2019 года исполнено не было. После этого на комбинат подали в суд и ЧМК обязали выплатить штраф. Предприятие подало апелляцию, но решение суда первой инстанции оставили в силе.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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