Челябинский олигарх расплатился за загрязнение реки

Предприятие Игоря Зюзина выплатило штраф по суду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК), основным совладельцем которого является председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин, выплатил более 47 млн рублей за загрязнение реки Миасс. Как говорится в сообщении пресс-службы Росприроднадзора, ЧМК исполнил решение суда.

«С иском обратились Челябинская природоохранная прокуратура и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, — сообщает пресс-служба. — Ответчик в полном объеме выплатил ущерб, причиненный водному объекту, реке Миасс, в размере 47 млн 204 тысяч 211 рублей».

Штраф на эту сумму ЧМК выписали за события пятилетней давности. Проверка, проведенная в 2016 году, показала, что сброс недостаточно очищенных вод производился через Баландинский выпуск с превышением установленных нормативов. ЧМК выдали предписание, которое до 2019 года исполнено не было. После этого на комбинат подали в суд и ЧМК обязали выплатить штраф. Предприятие подало апелляцию, но решение суда первой инстанции оставили в силе.