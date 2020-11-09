09 ноября 2020

Комбинату челябинского олигарха выписали многомиллионный штраф

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония ввода в эксплуатацию доменной печи №4 и конвертера №1 ЧМК с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Челябинск, мечел, зюзин игорь
Игорь Зюзин является совладельцем ПАО «ЧМК» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Проблемы экологии в Челябинске

Челябинскому металлургическому комбинату (ПАО «ЧМК»), основным совладельцем которого является миллиардер Игорь Зюзин, выписали штраф суммой более 47,7 млн рублей. Это санкция за сброс неочищенных сточных вод в реку Миасс. Как уточнили URA.RU в пресс-службе Росприроднадзора РФ.

«Проверка, проведенная в 2016 году, показала, что сброс недостаточно очищенных вод производился через Баландинский выпуск с превышением установленных нормативов. Комбинату было выдано предписание, которое до 2019 года исполнено не было», — отметили URA.RU в Росприроднадзоре региона.

9 ноября Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования Челябинского природоохранного прокурора и Росприроднадзора. ПАО «ЧМК» предстоит выплатить ущерб, который был причинен реке Миасс, в размере 47 млн 680 тысяч 434 рубля. Кроме того, в Металлургическом районном суде будет рассмотрено уголовное дело в отношении должностных лиц комбината, которые допустили выпуск неочищенных стоков.

Запрос в пресс-службу ПАО «ЧМК» отправлен. К моменту публикации комментарий получен не был.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...