Комбинату челябинского олигарха выписали многомиллионный штраф

Игорь Зюзин является совладельцем ПАО «ЧМК» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Челябинскому металлургическому комбинату (ПАО «ЧМК»), основным совладельцем которого является миллиардер Игорь Зюзин, выписали штраф суммой более 47,7 млн рублей. Это санкция за сброс неочищенных сточных вод в реку Миасс. Как уточнили URA.RU в пресс-службе Росприроднадзора РФ.

«Проверка, проведенная в 2016 году, показала, что сброс недостаточно очищенных вод производился через Баландинский выпуск с превышением установленных нормативов. Комбинату было выдано предписание, которое до 2019 года исполнено не было», — отметили URA.RU в Росприроднадзоре региона.

9 ноября Металлургический районный суд Челябинска удовлетворил исковые требования Челябинского природоохранного прокурора и Росприроднадзора. ПАО «ЧМК» предстоит выплатить ущерб, который был причинен реке Миасс, в размере 47 млн 680 тысяч 434 рубля. Кроме того, в Металлургическом районном суде будет рассмотрено уголовное дело в отношении должностных лиц комбината, которые допустили выпуск неочищенных стоков.

Запрос в пресс-службу ПАО «ЧМК» отправлен. К моменту публикации комментарий получен не был.