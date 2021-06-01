01 июня 2021
31 мая 2021

В ЯНАО выпал снег и усилился ветер. Главную переправу готовят к закрытию

© Служба новостей «URA.RU»
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О возможных осадках в виде снега синоптики предупредили заранее Фото:

Главная переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе 2 июня может быть закрыта из-за усиления ветра, предупредили представители окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий, а местные жители сообщают о выпавшем снеге.

«Возможна остановка паромов между Салехардом и Лабытнанги в связи с усилением ветра порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении дептранспорта в официальной группе «ВКонтакте». В связи с этим ямальцам рекомендовано заранее планировать свои поездки.

Об ухудшении погодных условий в ЯНАО сообщил также окружной департамент гражданской защиты населения. «По данным синоптиков 2 июня на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском, Ямальском и Тазовском районах порывы до 18 м/с», — информирует ведомство.

Уже с утра сами ямальцы сообщают о «первом июньском снеге» в социальных сетях и публикуют фотографии погодного явления. «В Салехарде традиционно метель в июне», — сообщили администраторы группы «В Салехарде». Аналогичные сообщения появились и в других пабликах, но ямальцев это не удивило: «что и обещал нам прогноз погоды».

Ранее URA.RU рассказывало, что первая неделя лета в ЯНАО выдастся холодной. В ряде районо синоптики прогнозировали понижение температуры до минусовых отметок, а также осадки в виде снега и дождя.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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