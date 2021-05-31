В ХМАО и ЯНАО обязали подтверждать право на повышенную пенсию

Раз в год пенсионерам придется лично подавать заявление в отделение ПФР Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Повышенная пенсия для жителей ряда северных регионов, в число которых входят ХМАО и ЯНАО, с 1 июня будет начисляться в заявительном порядке. Как сообщил Пенсионный фонд России на своем официальном сайте, гражданам придется подтверждать право на ее начисление.

«Для беспрерывного получения повышенной фиксированной выплаты в связи с фактическим проживанием на Крайнем Севере, его нужно подтверждать каждый год», — говорится в опубликованной на сайте ПФР информации. Заявление, в котором указывается место жительства, должно подаваться лично по месту фактического проживания в районах Крайнего Севера, до истечения 12 месяцев с момента подачи прошлого заявления.

В пенсионном фонде напомнили: в случае переезда размер фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежит пересмотру. В зависимости от региона и действующего там районного коэффициента, фиксированная выплата может быть уменьшена, увеличена или отменена.

По информации ПФР, районный коэффициент 1,5 установлен для жителей всей территории ЯНАО и для жителей ХМАО выше 60 параллели. Южнее в Югре действует коэффициент 1,3. Право на фиксированную выплату к страховой пенсии вне зависимости от места проживания есть у отработавших в районах Крайнего Севера не менее 15 лет или не менее 20 календарных лет в местности, приравненной Крайнему Северу. Страховой стаж при этом должен быть не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Ранее сообщалось, что упрощенный порядок начисления социальных выплат, введенный из-за пандемии в 2020 году, отменят с 1 июня. При этом до конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной системы управления данными, в которую также будут внесены сведения ПФР.