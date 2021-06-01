Бывший глава штаба Алексея Навального (штаб признан в России экстремистской организацией) в Кургане Алексей Шварц после освобождения из спецприемника подарил своей девушке букет из ложек. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.
«Вышел на волю, первым же делом подарил своей любимой букет из ложек, которыми я ел на зоне», — написал Шварц. Он поблагодарил тех, кто его поддерживал во время ареста.
Шварц освободился 1 июня. Он провел в спецприемнике 42 дня.
В 2021 году Шварца дважды арестовывали на 30 суток. Аресты Шварца были связаны с организацией незаконных митингов, вовлечением в них несовершеннолетних и оказанием сопротивления сотрудникам полиции при задержании. В марте его обвинили в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.
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