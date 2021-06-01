01 июня 2021
31 мая 2021

Курганский оппозиционер изготовил во время ареста букет из ложек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание фракции КПРФ в городской думе. Курган, шварц алексей
Алексей Шварц (слева) освободился из спецприемника 1 июня Фото:
новость из сюжета
Митинги Навального

Бывший глава штаба Алексея Навального (штаб признан в России экстремистской организацией) в Кургане Алексей Шварц после освобождения из спецприемника подарил своей девушке букет из ложек. Об этом он сообщил в своем instagram-аккаунте.

«Вышел на волю, первым же делом подарил своей любимой букет из ложек, которыми я ел на зоне», — написал Шварц. Он поблагодарил тех, кто его поддерживал во время ареста.

Шварц освободился 1 июня. Он провел в спецприемнике 42 дня.

В 2021 году Шварца дважды арестовывали на 30 суток. Аресты Шварца были связаны с организацией незаконных митингов, вовлечением в них несовершеннолетних и оказанием сопротивления сотрудникам полиции при задержании. В марте его обвинили в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...