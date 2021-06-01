В Тюменской области прогнозируют ухудшение по гаффской болезни

По мнению Роспотребнадзора, если разрешить рыбакам-любителям использовать сети, то зараженной рыбы на рынке станет больше Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Вспышка смертельной болезни в Тюменской области

Льготы, которые хотят предоставить тюменским рыбакам, усугубят в регионе обстановку по распространению гаффской болезни и других заболеваний. Такие данные содержит документ, опубликованный на сайте тюменской областной думы.

«По данным Роспотребнадзора по Тюменской области, регион является неблагополучным по гаффской болезни, описторхозу и дифиллоботриозу. Разрешение сетного лова приведет к свободной реализации любителями излишков улова. При отсутствии контроля это усугубит неблагоприятную эпизоотическую обстановку», — говорится в документе, опубликованном на сайте тюменской областной думы.

Речь идет об инициативе тюменских рыбаков. Они выступали с просьбой помочь изменить норму федерального закона. Согласно ей, на территории Тюменской области нельзя рыбачить при помощи сетей.

«Данный вопрос был рассмотрен на заседании территориального рыбохозяйственного совета. Несмотря на заключение филиала „Госрыбцентра“, Роспотребнадзора и „Федерации рыболовного спорта Тюменской области“ о нецелесообразности применения жаберных сетей, большинство членов совета проголосовали за изменение нормы», — говорится в документе, опубликованном на сайте облдумы.

Из информации следует, что ежегодно в Тюменской области фиксируется около 500 нарушений, связанных с ловлей сетями. В рыбохозяйственный совет региона и управление Роспотребнадзора направлены письменные запросы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области выявили новую вспышку смертельной гаффской болезни. В результате заражения один человек погиб.