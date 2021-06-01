Конкуренты Евгения Казакова на праймериз ЕР собрали показания свидетелей и готовят жалобу в оргкомитет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

В Белоярском городском округе (Свердловская область) готовятся опротестовать итоги праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты свердловского заксобрания. Как сообщил URA.RU депутат Олег Корчагин, занявший второе место в списке территориальной группы, победителя — директора ООО «Белоярскнефтепродукт» Евгения Казакова — подозревают в скупке голосов.

«Во время праймериз у нас были десятки обращений о том, что Казаков скупает голоса. Мы дожидались итогов предварительного голосования. В настоящее время готовим жалобу в региональный оргкомитет, прикладываем к ней свидетельские показания», — рассказал Олег Корчагин.

Евгений Казаков в беседе с URA.RU заявил, что не будет комментировать ситуацию. «На Казакова жалоба в оргкомитет пока не поступала ни от граждан, ни от кандидатов. Поэтому рассматривать было нечего», — прокомментировал замглавы исполкома — пресс-секретарь регионального отделения ЕР Максим Бестфатер. Ранее URA.RU публиковало видео, на котором вышеупомнутый кандидат признается в скупке голосов и раскрывает технологию.