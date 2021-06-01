До конца года забор у резиденции челябинского губернатора исчезнет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возле резиденции губернатора Алексея Текслера на улице Цвиллинга в Челябинске уберут забор. Небольшой сквер за забором будет перестроен в пешеходную зону, сообщили URA.RU источники в правительстве Челябинской области.

«Планы убрать забор появились сразу после смены власти в регионе. Хотели это сделать еще в 2020 году, но процесс отложили из-за пандемии, так как были другие дела, поважнее, — рассказал источник. — Сделают в этом году. Сквер будет открыт и там появится пешеходная зона».

В пресс-службе Текслера от комментариев по запросу URA.RU воздержались. Инсайдер пояснил, что губернатору не нравится, что резиденция со стороны одной из центральных улиц обнесена забором. У здания правительства на проспекте Ленина и у мэрии Челябинска на площади Революции такого забора нет.

Забор у резиденции на Цвиллинга появился со времен СССР, еще когда в этом здании находился областной исполком. Сквер перед зданием был больше, в 2004 году его частично застроили, в резиденции появился еще один корпус, но забор сохранился. До революции на этом месте был монастырь.