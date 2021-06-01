Тюменские власти резко увеличат расходы бюджета

На выделенные деньги в регионе построят 10 школ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Расходы бюджета Тюменской области в 2021 году предполагается увеличить на 36,3 млрд рублей. Об этом сообщил директор регионального департамента финансов Михаил Таранов, выступая на аграрном комитете тюменской облдумы, на котором присутствовал корреспондент URA.RU.

«Свыше 27 млрд рублей [из указанной выше суммы] составят расходы социального блока. С учетом этого общие расходы на социальную сферу в 2021 году составят 130 млрд рублей, или 60% в объеме бюджета», — рассказал Таранов. По словам чиновника, на дополнительные средства в регионе, в частности, будут отремонтированы больницы, построены 10 школ и 10 детских садов.

Глава департамента добавил, что источником увеличения расходов станут остатки средств на счетах правительства Тюменской области. С учетом корректировок, доходы регионального бюджета планируются на уровне около 150 млрд рублей, расходы — около 215 млрд рублей. Дефицит в 65 млрд рублей планируется покрыть за счет собственных средств.

Члены комитета единогласно одобрили проект изменения бюджета. Окончательное решение будет принято депутатами на общем заседании тюменской областной думы 17 июня.