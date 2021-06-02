Доктор наук рассказала об опасности солнечного затмения для глаз

Наблюдение за солнечным затмением без фильтров может привести к частичной или полной потере зрения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На солнечное затмение можно смотреть только через специальные фильтры. Иначе можно получить ожог сетчатки глаза, частичную или полную потерю зрения без возможности восстановления. Об этом в беседе с URA.RU предупредила врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

«Если человек в момент наблюдения за солнечным затмением не пользуется специальными фильтрами, повреждающая инфракрасная часть излучения проникает внутрь глаза, через роговицу, хрусталик, попадает на сетчатку, фокусируясь в самой нежной ее части, которая называется „желтое пятно“, и возникает ожог. У человека появляется расплывчатое пятно перед глазом, сначала серое, потом черное, и зрение утрачивается безвозвратно», — подчеркнула Шилова.

Доктор наук отметила, что после наблюдения за солнечным затмением без использования специальных фильтров при стопроцентном зрении также может произойти снижение зрения до 5-10%. Но вновь хорошо видеть человек не сможет, даже если будет использовать очки с соответствующими диоптриями. «Многие считают, что снижение зрения может обязательно быть исправлено очками, но здесь ситуация другая. Очки здесь не помогут», — подчеркнула Шилова. Она добавила, что для наблюдения за астрономическим явлением нужно приобрести в специализированных магазинах фототехники стекла с фильтрами.

Кольцеобразное солнечное затмение ожидается 10 июня. Ярче всего оно проявит себя в в Магаданской области, республике Саха.