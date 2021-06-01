Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 10 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кольцеобразное солнечное затмение ждет жителей России 10 июня. Наблюдать явление можно будет только при помощи специальных средств защиты. Об этом в беседе с URA.RU рассказала астроном, организатор научно-популярных мероприятий Мария Боруха.

«В Москве кольцеобразное солнечное затмение начнется в 13:22 (время московское), закончится в 15:27. Пик затмения будет в 14:26. Будет закрыто 26,7% диаметра солнечного диска. Если смотреть через фильтр, солнце будет выглядеть, как откушенное яблоко: Луна частично перекроет Солнце. В Санкт-Петербурге явление начнется в 13:01, пик придется на 14:12 и Луна закроет 37,4% диаметра диска Солнца. Луна покинет солнечный диск в 15:21. В Екатеринбурге (время екатеринбургское) первое касания произойдет в 15:49:13, пик затмения: 16:53, последнее касание: 17:53. Фаза затмения: 36,4%», — отметила Боруха.

По словам астронома, жители Магаданской области, республики Саха, в том числе в Среднеколымске, смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение в полном виде. Но лишь в том случае, если небо не затянет тяжелыми облаками. «Это явление необходимо наблюдать, используя специальные средства защиты для глаз — нужно купить либо солнечный фильтр, либо взять маску для сварки. Для телескопов необходимы профессиональные фильтры, которые пропускают около одной сотой процента света», — отметила Боруха.

Пик астрономического лета, по словам астронома, придется на 21 июня. «21 июня — особый день, называется днем летнего солнцестояния. Момент прохождения точки летнего солнцестояния произойдет в 06:32 (время московское). В этот день северное полушарие Земли лучше всего освещается солнцем. И, соответственно, во всем северном полушарии, в каждом из населенных пунктов, наступает самый длинный день и самая короткая ночь. А вот в южном полушарии наоборот — наступит самый короткий день и самая длинная ночь», — добавила Боруха.

Полное затмение Луны жители страны могли наблюдать 26 мая. Лучше всего его было видно на Дальнем Востоке.