В Кремле оценили последствия ареста Пивоварова и Гудкова

Пресс-секретарь отмечает, что это не имеет дело к политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Арест политика, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и бывшего исполнительного директора ликвидированной организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова не являются политической зачисткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли можно ассоциировать с политическими претензиями. Потому что обвинения, которые выдвигают силовые ведомства, не имею отношения к политике. Это не совсем наша компетенция — это вопрос правоохранителей», — сообщил Песков журналистам на конференц-колле.

Правоохранительные органы пришли с обысками к Гудкову и его соратнику Виталию Венедиктову 1 июня. Экс-депутат Госдумы планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Политик говорил, что выдвинется от партии «Яблоко» кандидатом по Тушинскому округу, где пять лет назад проиграл выборы экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко, сообщает телеканал 360. После его задержали по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах. По части 2 статьи 165 УК РФ Гудкову может грозить до пяти лет лишения свободы. По данным источников, в его квартире во время обыска обнаружили 50 патронов от пистолета Макарова.