Из-за этого могут возбудить уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В квартире, принадлежащей задержанному экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, во время обыска обнаружили 50 патронов от пистолета Макарова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«При обыске на одной из квартир Дмитрия Гудкова были обнаружены боевые патроны и снаряд. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК — „Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов“», — такая информация приводится в telegram-канале «Медиакиллер».

Сообщается также и о возможном происхождении боеприпасов. «Его отец, Геннадий Гудков, в прошлом владелец нескольких ЧОПов. Кроме того, Гудков (младший, — прим. ред.) нередко прибегал к силовым методам решения вопросов», — поясняется в сообщении.

В начале июня стало известно, что политик Дмитрий Гудков был задержан по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах, напоминает « Федеральное агентство новостей» . Ему инкриминируют статью 165 УК РФ, часть 2 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». По ней бывшему депутату Госдумы может грозить до пяти лет лишения свободы. Жалоб на самочувствие и условия содержания у задержанного нет, уточняет RT.