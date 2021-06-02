В Екатеринбурге полиция начала массовую проверку велосипедистов

Велосипедисты попали под пристальное внимание полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге началась масштабная проверка владельцев велосипедов и их транспортных средств. Сотрудники ППС останавливают горожан на улицах, проверяют документы и переписывают серийные номера велосипедов. Как сообщила читательница URA.RU, это делается для создания базы велосипедистов и предотвращения краж.

«Мы ехали с другом на великах по улице Амундсена и остановились передохнуть, — рассказала Елена Мальцева. — Тут же подъехал экипаж ППС, попросили документы, потом перевернули велосипеды и переписали заводские номера. Один из полицейских пояснил, что создается база велосипедистов».

«В связи с активным сезонным использованием гражданами велосипедов и предотвращения их хищения сотрудниками полиции города Екатеринбурга проводятся профилактические мероприятия по проверке велосипедов на предмет их розыска», — сообщил URA.RU врио замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России Роман Дуркач. Он отметил, что в ходе проверки фиксируется заводской номер велосипеда и установочные данные владельца. «Полученные сведения анализируются в целях выявления лиц, причастных к совершению краж», — добавил он.

При этом в МВД подчеркнули, что «базы владельцев велосипедов в Екатеринбурге и на территории РФ не создаются». Ранее в ведомстве сообщали о скрытых массовых проверках автовладельцев в разных регионах России. Передвигаясь на гражданском автомобиле, инспекторы снимают нарушения на видео и отправляют ближайшему экипажу ДПС, который уже останавливает водителей и оформляет протоколы.