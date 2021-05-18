В МВД пояснили массовые скрытые проверки водителей в городах РФ

Скрытые проверки водителей могут осуществляться по решению уполномоченного должностного лица Фото: Илья Московец © URA.RU

Скрытые проверки ГИБДД в городах России могут проводиться по решению уполномоченного должностного лица. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД.

В министерстве объяснили, что скрытый надзор проводится согласно ведомственному нормативному правовому акту. «Скрытый надзор за дорожным движением с использованием патрульных автомобилей в стандартном исполнении, оборудованных либо не оборудованных техническими средствами фотовидеофиксации, может осуществляться по решению уполномоченного должностного лица», — рассказали URA.RU в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД в патрульных автомобилях без опознавательных знаков могут дежурить рядом с аварийными местами. О скрытых проверках рассказали в подразделениях Госавтоинспекции разных регионов. Передвигаясь на гражданском автомобиле, инспекторы снимают нарушения на видео и отправляют ближайшему экипажу ДПС, который должен задерживать водителей и оформлять протоколы.