В МВД пояснили массовые скрытые проверки водителей в городах РФ

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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, медицинская маска, гибдд
Скрытые проверки водителей могут осуществляться по решению уполномоченного должностного лица Фото:

Скрытые проверки ГИБДД в городах России могут проводиться по решению уполномоченного должностного лица. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД.

В министерстве объяснили, что скрытый надзор проводится согласно ведомственному нормативному правовому акту. «Скрытый надзор за дорожным движением с использованием патрульных автомобилей в стандартном исполнении, оборудованных либо не оборудованных техническими средствами фотовидеофиксации, может осуществляться по решению уполномоченного должностного лица», — рассказали URA.RU в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД в патрульных автомобилях без опознавательных знаков могут дежурить рядом с аварийными местами. О скрытых проверках рассказали в подразделениях Госавтоинспекции разных регионов. Передвигаясь на гражданском автомобиле, инспекторы снимают нарушения на видео и отправляют ближайшему экипажу ДПС, который должен задерживать водителей и оформлять протоколы.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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