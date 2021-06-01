Главный тюменский пристав увечил свой доход на полмиллиона

Кабдула Хайдаров в 2020 году заработал свыше 2,6 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Тюменской регионального управления Федеральной службы судебных приставов Кабдула Хайдаров в 2020 году заработал свыше 2,6 млн рублей. Декларация руководителя опубликована на сайте ведомства. Годом ранее Хайдаров отчитался о 2,1 млн рублей доходов.

«Декларированный годовой доход — 2609928 рублей» — сообщается в документе. Как и годом ранее, в собственности у главного пристава треть квартиры в 60,7 кв. м и автомобиль Ford. Кроме того, Хайдаров пользуется жилым домом (236,9 кв. м) и земельным участком (1974,3 кв. м) — оба объекта находятся в долевой собственности его супруги.

Жена главы ведомства в 2020 году заработала 144,4 тыс. рублей (в 2019-м — 260 тыс. рублей). Ей принадлежат два автомобиля — Hyundai и Toyota.