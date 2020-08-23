Глава регионального управления прибавил в доходах на 300 тыс. рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава тюменской региональной службы судебных приставов Кабдула Хайдаров в 2019 году увеличил свой доход почти на 300 тыс. рублей. Заработок руководителя составил 2,1 млн рублей, сообщается в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте УФССП по Тюменской области.

«Декларированный годовой доход — 2 млн 138,6 тыс. рублей» — сообщается в документе. В собственности у главы ведомства — треть квартиры в 60,7 кв. м. и 14-летний автомобиль Ford Focus 2006 года. Супруга Кабдулы Хайдарова заработала в 2019 году всего 260 тыс. рублей (в 2018 — 180 тыс. рублей). При этом в собственности у нее — третьи доли жилого дома площадью 236,9 кв. м. и земельный участок почти 20 соток. Ездит она на шестилетних автомобилях Hyundai i30 и Toyota Camry.

Заместитель руководителя региональной службы судебный приставов Елена Лоскутова задекларировала за 2019 год почти 1,5 млн рублей. В собственности ее семьи — квартира 72,4 кв. м. и автомобиль Mitsubishi Lancer. Ее коллега Наталья Машинистова заработала за этот период почти 1,2 млн рублей. В собственности заместителя четверть жилого дома площадью 133 квадрата и четверть земельного участка площадью 736 квадратных метров. Также ее семья владеет участком в семь соток и жилым домом в 133 кв. м. и автомобилем «Жигули» 1992 года выпуска.

Еще один замглавы Руслан Галиев отчитался о доходе 1,4 млн рублей. В собственности у него квартира 34 кв. м. и по четверти доли в квартирах 46 и 52 кв. м., автомобиль «Нива» 1996 года. За год он продал еще одну свою двухлетнюю «Ниву», однако в декларации доход от нее не отображен. На его супругу с доходом 374 тыс. рублей записаны пятилетний автомобиль KIA CID и грузовик «Урал».

Ранее URA.RU сообщало, что глава тюменского Роспотребнадзора отчиталась о доходах за 2019 год в размере 2,6 млн рублей и приобретении автомобиля Mercedes.