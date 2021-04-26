26 апреля 2021

В прокуратуре ХМАО оценили готовность округа к лесным пожарам

© Служба новостей «URA.RU»
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Поджег травы Шумиха, трава горит, пожар в лесу
Прокуратура ХМАО оценила готовность властей к лесным пожарам Фото:

Власти ХМАО оказались недостаточно подготовлены к лесным пожарам в округе. К таким выводам пришли в региональной прокуратуре, проведя масштабную проверку органов власти.

«Департаментом недропользования и природных ресурсов округа не обеспечено достаточное финансирование мероприятий на авиационное патрулирование лесов. Ненадлежащее осуществления полномочий по государственному пожарному надзору в лесах установлены в деятельности Природнадзора Югры», — сказано в официальном сообщении на сайте прокуратуры ХМАО. Кроме того, бюджетное учреждение «База авиационной и наземной охраны лесов» не укомплектовано пожарной техникой и оборудованием.

Прокуратура обязала замгубернатора Алексея Забозлаева устранить недочеты. Представление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено, меры по устранению нарушений уже приняты. Всего по результатам проверки, прокурорами выявлено более 90 нарушений.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ввели особый режим из-за лесных пожаров. Противопожарный режим введен до 29 апреля. В этот период запрещается разводить костры на территории городов, дачных участков, частного жилого сектора и в местах отдыха.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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