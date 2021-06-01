01 июня 2021
31 мая 2021

В Челябинской области взбунтовались пожарные

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования пожарно-спасательному кроссфиту. Челябинск, мчс, спит, пожарные, отдых
Златоустовские пожарные пожаловались на невыносимые условия службы (фото из архива) Фото:

Бойцы Златоустовской 8-й пожарно-спасательной части (Челябинская область) написали коллективное обращение в прокуратуру. Они жалуются, что руководство злостно нарушает трудовое законодательство, принуждает вакцинироваться от коронавируса и выдавливает из коллектива недовольных.

«При таком подходе … ряды пожарных начали быстро таять. Кто не успел дослужиться до пенсии, просто уволился. В итоге некомплект кадров напрямую ударил по оставшимся. И вместо графика — сутки через трое — златоустовские пожарные стали заступать сутки через сутки. При этом ночные проверки, зачеты никто не отменял», — приводит суть претензий пожарных группа «ЧП Златоуст» во «ВКонтакте». При этом, как утверждают пожарные, сверхнагрузка никак не компенсируется — ни в денежной форме, ни отгулами.

«Такое обращение действительно есть. Сейчас документ находится на рассмотрении в прокуратуре Златоуста», — подтвердили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Нам сложно комментировать анонимные по сути жалобы в соцсетях. По нашим данным, и отряд, и конкретно 8-я часть котируются высоко и демонстрируют хорошие показатели. Если у людей есть претензии, они могут обратиться напрямую к руководству ГУ МЧС», — заявили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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