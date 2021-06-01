Москва готова допустить курганского одномандатника на выборы в ГД

В одномандатном округе курганских единороссов с большой долей вероятности будет представлять Александр Ильтяков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Представители федерального оргкомитета «Единой России» утвердили проект списка кандидатов на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Курганской области. В него попал действующий депутат Госдумы, секретарь Курганского реготделения партии Александр Ильтяков. Список размещен на сайте ЕР.

«Итоговый список… для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатами в депутаты Государственной Думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам», — гласит документ. Ильтяков представляет Курганский одномандатный избирательный округ №108. По итогам праймериз он набрал 56 689 голосов. Второе место на праймериз среди одномандатников занял депутат Курганской городской думы, главврач ООО «Альфа-Мед» Андрей Кацай, за которого отдали свой голос 6 679 человек.

Вопрос окончательного утверждения кандидатуры Ильтякова рассмотрят на съезде, который состоится 19 июня в Москве. В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 75 тысяч жителей Курганской области, то есть около 11% избирателей в регионе.