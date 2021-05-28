Курганские единороссы подвели первые итоги праймериз

Курганские единороссы выполнили задачи по явке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Предварительное голосование «Единой России» перед выборами в Госдуму в Курганской области завершилось 30 мая в 20:00. Свои голоса в течение недели отдали более 75 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«В предварительном голосовании приняли участие более 75 тысяч зауральцев», — говорится в сообщении. Максимальная явка отмечается в Частоозерском, Альменевском, Варгашинском, Шадринском и Половинском районах. При этом 28 мая курганские единороссы сообщали о 82 тысячах человек, зарегистрировавшихся в качестве избирателей на праймериз.

Посредством предварительного голосования ЕР планирует определить кандидатов, которые будут представлять партию на сентябрьских выборах в Госдуму и на довыборах в Курганскую городскую думу по двум округам. Окончательные итоги праймериз курганские единороссы подведут в начале июня. Списки кандидатов объявят после утверждения на съезде партии 19 июня.

За право стать кандидатом в Госдуму от Курганской области боролось 20 человек. Фаворитами считаются действующий депутат Госдумы Александр Ильтяков и экс-сенатор Сергей Лисовский. На праймериз перед довыборами в гордуму заявилось 12 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что перед курганскими единороссами поставили амбициозную задачу по явке — не менее 10% от числа избирателей в регионе. По данным областного избиркома, на 1 января 2021 года в Курганской области числилось 684 766 избирателей. Таким образом, явка на праймериз ЕР составила около 11%.